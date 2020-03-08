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      Оккупанты торжественно открыли мусорный контейнер в Донецке: фото

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      В одном из спальных районов оккупированного Донецка торжественно открыли мусорный контейнер по сбору пластиковых бутылок. Местные жители рассказывают, что освещать событие приехало местное телевидение боевиков.

      Сначала информация об этом событии появилась на местном сайте 62.ua. Впоследствии местные жители начали активно комментировать и смеяться над этим.

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      Жители близлежащих домов в соцсетях делятся эмоциями из-за открытия мусорного контейнера.

      Капец какой-то. Сегодня в наш двор телевидение приехало на полчаса ради установления сетки для пластиковых бутылок. Это цирк просто,
      – пишут жители микрорайона.

       Интересно Какая минимальная зарплата на оккупированном Донбассе


      СМИ боевиков решили снять сюжет в честь открытия мусорного бака / Фото 62.ua

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Донецка Оккупированные территории Пророссийские боевики Курьезные новости
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