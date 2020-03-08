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      Окупанти урочисто відкрили сміттєвий контейнер у Донецьку: фото

      -
      Бойовики урочисто відкрили сміттєвий контейнер у Донецьку / 62.ua

      В одному зі спальних районів окупованого Донецька урочисто відкрили сміттєвий контейнер зі збору пластикових пляшок. Місцеві жителі розповідають, що освітлювати подію приїхало місцеве телебачення бойовиків.

      Спочатку інформація про цю подію з'явилась на місцевому сайті 62.ua. Згодом місцеві мешканці почали активно коментувати і глузувати з цього.

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      Мешканці прилеглих будинків у соцмережах діляться емоціями через відкриття сміттєвого контейнеру.

      Капець якийсь. Сьогодні у наш двір телебачення приїхало на півгодини заради встановлення сітки для пластикових пляшок. Це цирк просто,
      – пишуть мешканці мікрорайону.

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      ЗМІ бойовиків вирішили зняти сюжет на честь відкриття сміттєвого баку / Фото 62.ua

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини Донецька Окуповані території Проросійські бойовики Курйозні новини
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