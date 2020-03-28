Оккупанты устроили мощный обстрел на Донбассе: 2 раненых, один защитник в тяжелом состоянии
Пророссийские боевики устроили циничный обстрел украинских позиций вблизи Шумов на Донбассе. Пулевое ранение получил украинский военный, он в тяжелом состоянии. Активизировались также вражеские снайперы.
Один из них попал в украинского защитника возле Хутора Свободного. У военного состояние здоровья – средней тяжести. Об этом информирует штаб ООС.
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