На Херсонщине оккупантам уже нечего пить, они убегают на моторных лодках

В Херсонской области подразделения оккупантов не могут обеспечить себя питьевой водой. Они бегут через Днепр на украденных моторках.

Российские подразделения, до сих пор находящиеся на временно оккупированных территориях Херсонской области, отрезаны от налаженной поставки пищи и питьевой воды. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Оккупанты бегут из Херсона

Командование десантно-штурмового подразделения воздушно-десантных войск из России, расположенного неподалеку Каховки, не может решить проблему обеспечения личного состава на передовых позициях питьевой водой и боеприпасами.

Местное население отказывается обеспечивать оккупантов продовольствием даже под принуждением. Пополнение запасов воды и боекомплекта осуществляется исключительно ночью гражданским автотранспортом, угнанным в ближайших населенных пунктах.

Ряд подразделений оккупационной армии в Херсонской области получил приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства – моторные лодки, угнанные в окрестных селах.

Кроме того, вблизи места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных захватчиков по 10-20 человек. Эти военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях.

В итоге командиры подразделений сняли их со всех видов снабжения, изъяли оружие и отпустили "на вольные хлеба". Они вынуждены попрошайничать у местных жителей и ищут возможности вернуться домой.

Захватчики массово убегают и отказываются воевать

Сейчас у оккупантов наблюдается нагнетание панических настроений и нежелание участвовать в войне.

Ситуация усугубляется благодаря несвоевременным и неполным выплатам обещанного денежного обеспечения. Многие военные, единственной мотивацией которых было именно материальное обеспечение, ищут возможности либо вернуться на территорию россии, либо сдаться в плен.

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