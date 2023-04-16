Оккупанты оставляют без света целые улицы на Херсонщине, – Жданов рассказал о цели

Часть территории Херсонской области по-прежнему остается под оккупацией россиян. Там местному населению становится все труднее выживать.

Террористы пытаются отрезать части Херсонской области от коммуникации, выключая свет в некоторых районах. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

Важно Думали, что в безопасности – активист рассказал детали смертельной атаки россиян по Херсону

На временно оккупированных территориях враг продолжает мародерствовать.

В частности, в Новокаховском районе Херсонской области отмечены случаи слива масла из электротрансформаторов, что приводит к отключению света на отдельных улицах в населенных пунктах района. Там трансформаторы автоматически включаются, потому что не происходит охлаждения.

Какова цель отключений света

Жданов рассказал, что на вопрос местных жителей, зачем россияне отключают свет на улицах, они отвечают, мол, "если придут ваши (ВСУ – 24 Канал), то они вам все исправят".

Здесь непонятно, или они не уверены, что удержат территорию и просто вредят населению. Кстати, возможно, они так говорят для информационного прикрытия, но скорее это связано с тем, чтобы оставить людей без электричества, без интернета, без средств коммуникации.

– заметил военный эксперт.

Он рассказал, что по опыту оккупированных территорий на Киевщине после отключения света мобильные сети могли работать максимум час. После этого выключался интернет, еще через полчаса исчезает мобильная связь.

Сейчас для большей части Украины это не проблема, ведь подключаются генераторы. Однако на временно оккупированных территориях модернизацию этих серверов и транслирующих станций никто не производил.

Жданов рассказал, как живет оккупированная Херсонщина: смотреть видео

Новости из Херсона: последнее