Пельмени с ядом и взрывные "сюрпризы": оккупанты жалуются на "зверства" наших партизан

Российские оккупанты никак не усвоят один простой урок: им в Украине не рады. Неудивительно, что на оккупированных территориях их если не травят, то пытаются подорвать.

Собственно, на это захватчики и сетуют. Своим пропагандистам они жалуются на активность украинского партизанского движения на временно оккупированных территориях, в частности, в Луганской области. Утверждают, что "партизанщина идет полным ходом".

Читайте также Наступать постоянно не способны, – военный обозреватель назвал пробелы врага на фронте

Щедрость украинцев не знает границ

Наши земляки от всего сердца угощают партизан пельменями с ядом и иглами, энергетиками с серой. Также одаривают взрывающимися зажигалками. Но это не все. Жалуются враги, что иногда целые семьи вместе с детьми бьют по позициям оккупантов, вооружившись легкими минометами. Обо всем этом рассказал российский военкор Романов, передавший все те "зверства", с которыми сталкиваются враги в Кременском районе Луганщины.

Собственно, он выложил в сеть несколько скриншотов с перепиской. Ее он вел с одним из оккупантов, который сетовал на "гостеприимство" украинцев в Кременском районе.

14.11.2023, Кременский район, Луганская Народная Республика, Россия. Бойцы с мест пишут. Хочется лишний раз напомнить о соблюдении правил безопасности (в том числе и в части питания) в прифронтовых районах,

– пишет пропагандист.



Также врагов отравляют алкоголем / Скриншот

Наши земляки не только ждут ВСУ и возвращения в Украину. Они еще и дают врагу хорошей порки. Для этого используются все возможные для них средства.

Речь идет о тех же пельменях, если не с ядом, то с иглами. Причем их продают в местных магазинах. То есть враги даже не подозревают, что их ожидает ловушка.



Враг жалуется на отравленные продукты / Скриншот

Но это еще не всё. Если не хватает врагу бодрости, то ему от всей души нальют разливные энергетики с серой. Правда, оккупанты почему-то жалуются. Говорят, "разъедает желудки", так что "люди с дырками едут на эвакуацию".

Понятное дело, что враги пытаются справиться с проблемой. Для этого изымают партии товара и даже занимаются терроризацией продавцов торговых точек. Но все это не приносит желаемых результатов, ведь враги продолжают травиться.

Но не едой единственной. Оккупанты жалуются также на взрывающиеся зажигалки. Еще им не дают покоя одноразовые сигареты, которые с огромным удовольствием "самоликвидируются" у захватчика во рту.

Военкору оккупант пожаловался еще на несколько случаев. Говорит, что семейные пары с детьми проезжали через блокпосты. После этого они заезжали в лесополосу, откуда из легких минометов враг получал "приветы". Враг удивлял, что они рискуют собственными жизнями, чтобы уничтожить захватчиков.

Здесь партизанщина полным ходом,

– продолжает сетовать оккупант.



Враги жалуются на партизанщину / Скриншот

Этот пропагандист отметил, что оккупанты не брезгуют и отравленным алкоголем. Вернее, алкоголем, который оказался отравленным. Правда, не очень на это жалуются, чтобы не быть наказанными из-за пьянства на фронте.

Не обошлось и без призывов к убийству украинцев. Пропагандист призвал квитаться с нашими земляками, которые не рады врагу на своей земле.

"Следует ли оставлять живыми таких вот "диверсантов" в случае их обнаружения – зависит от обстоятельств", – пишет он.

Надеемся, что его так называемый "информатор" уже присоединился к "лавам двухсотым". Да и самому военкору не долго осталось, если продолжит в том же духе призывать к уничтожению украинцев.