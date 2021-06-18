Оккупированный Донецк накрыл ливень: люди и транспорт оказались в ловушке

Во временно оккупированном Донецке 17 июня прошел сильный ливень. Людей буквально смывало водой, а транспорт парализовало.

Жители оккупированного Россией украинского города 17 июня из-за непогоды оказались в ловушке, досталось и транспорту.

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Последствия непогоды в Донецке

17 июня на нижней автостанции (в народе – Яма) потоп

– говорится в сообщении.

На обнародованном видео заметно, как женщину буквально сносит водным потоком, а мужчина из последних сил вытаскивает ее из ловушки. Общественный транспорт парализовало, поэтому водители автобусов пытались добраться до ближайших остановок.

Кроме того, сильный ветер повалил деревья. Одно из них на бульваре Пушкина упало прямо на автомобиль.

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