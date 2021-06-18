Оккупированный Донецк накрыл ливень: люди и транспорт оказались в ловушке

Во временно оккупированном Донецке 17 июня прошел сильный ливень. Людей буквально смывало водой, а транспорт парализовало.
Жители оккупированного Россией украинского города 17 июня из-за непогоды оказались в ловушке, досталось и транспорту.
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Последствия непогоды в Донецке
17 июня на нижней автостанции (в народе – Яма) потоп
– говорится в сообщении.
На обнародованном видео заметно, как женщину буквально сносит водным потоком, а мужчина из последних сил вытаскивает ее из ловушки. Общественный транспорт парализовало, поэтому водители автобусов пытались добраться до ближайших остановок.
Кроме того, сильный ветер повалил деревья. Одно из них на бульваре Пушкина упало прямо на автомобиль.
Непогода в оккупированном Донецке: смотрите видео (18+)
Неблагоприятная погода в Украине: последние новости
- С начала лета украинцев не радовала настоящая летняя погода, ведь в большинстве областей систематически шел дождь, фиксировали грозы и порывы ветра.
- В Одессе вечером 17 июня снова шел дождь, что привело к затоплению улиц. Хотя в течение дня коммунальщики расчищали дождеприемники и откачивали воду после предварительного ливня.
- В ночь на 17 июня мощные дожди прошли в Мариуполе. В результате подтоплены дома, повалены деревья и обесточены улицы. Кроме того, затопило базы отдыха в курортных городах Запорожья.
- Сильный ливень вечером 16 июня сильно затопил Керчь. В сети распространили видео, как оккупационная власть полуострова на лодке осматривала последствия непогоды.
- Досталось и Харькову: в тот день там затопило павильоны одного из крупнейших рынков Восточной Европы – "Барабашово".