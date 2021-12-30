В оккупированной Ялте произошел взрыв в жилом доме: есть пострадавшие

В оккупированной Россией Ялте прогремел мощный взрыв и вспыхнул пожар. Произошло это 30 декабря в многоквартирном жилом доме.

Информацию об этом подтвердили в российском МЧС. Из дома оперативно эвакуировали 20 человек.

Важно В Одесской области взорвался дом: есть жертва

Чрезвычайное происшествие произошло в доме на улице Таврической. Сообщение об этом поступило в спасательные службы в 11:30 (10:30 по киевскому времени).

Работы продолжаются. 20 человек эвакуированы, погибших нет. Работаем по повышенному, второму рангу сложности,

– сообщили в пресс-службе МЧС в Крыму.

Также в МЧС подтвердили взрыв газовоздушной смеси, в результате которого произошел обвал перекрытий дома. По оперативным данным, есть угроза распространения огня. Сейчас происходит горение на втором и третьем этажах дома, площадь возгорания уточняется.

Предварительно, есть информация, что в результате взрыва пострадали 2 человека. Это – женщина и ребенок 2021 года. Их госпитализировали с ожогами.

На месте продолжают работать спасатели и сотрудники экстренных служб. По данным журналистов, причиной возгорания в жилом доме в Ялте стал взрыв газового баллона.

Заметим, что на днях в Косово, на Прикарпатье, в реанимации, где находились больные коронавирусом, вспыхнул пожар. В результате в день возгорания от огня погибли три человека. На следующий день в больнице умерла и 46-летняя санитарка. В общем жертв пожара уже четверо. Еще один человек умер от коронавируса перед тем, как вспыхнуло пламя.