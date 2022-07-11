В оккупированной Новой Каховке прогремели взрывы: ВСУ уничтожили еще один вражеский склад

Во временно оккупированной Новой Каховке поздно вечером 11 июля прогремели взрывы. Местные жители сообщили о детонации боекомплектов на складе оккупантов.

В частности, о взрыве на вражеском составе рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Также об этом сообщал ряд украинских телеграм-каналов.

К теме В Луганске местные сообщили о взрывах: вероятно, говорится о детонации на складе из БК

В Новой Каховке слышали взрывы

В 22:25 Братчук в своем телеграм-канале сообщил о взрыве на военном складе оккупантов в Новой Каховке.

Новая Каховка. Минус БК. Подтверждено,

– говорится в сообщении.

По информации "Суспільного", в городе была объявлена воздушная тревога. Впоследствии в сети появились видео взрыва, запечатленные местными жителями.

Они сообщили, что инцидент произошел у Каховской гидроэлектростанции. На вражеском складе началась детонация боеприпасов.

Смотрите видео с места происшествия:

Интересно В Алчевске случился "хлопок" на военном складе россии: боевики думают, что стреляют свои

ВСУ уничтожили очередной российский склад

Вскоре советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань подтвердил, что ВСУ действительно попали в еще один российский склад.

Стоит посмотреть – сколько складов и баз оккупантов ВСУ поджарили за 2 недели: видео