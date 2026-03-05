Исчез интернет и связь, – Андрющенко раскрыл детали новых ударов по ВОТ

В оккупированном Бердянске прогремели взрывы. Туда прилетели дроны-камикадзе средней дальности, их еще называют middle strike. Ключевым центром удара БпЛА стал дата-центр. Он расположен неподалеку от 9–й школы города.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, добавив, что поражение пришлось именно туда, здание центра разбито.

Взрывы в Запорожской области: какие последствия атаки?

В результате удара по дата-центру в Бердянске фактически исчез интернет. Оккупационный провайдер "Поинт" с серверами прекратил работу. Кроме того, сеть ретрансляторов цифрового телевидения "Русский мир" тоже не работает, в частности в Бердянске, Мариуполе, Мангушском районе Донецкой области.

Исчез интернет и связь. Это мощный удар по информационной связи россиян, но он был не единственный. В Приморске, который неподалеку от Бердянска, тоже был нанесен удар по узлу: выбиты башни, прекратилась работа определенных операторов мобильной связи, интернет-провайдеров,

– поделился Андрющенко.

Это был комплексный удар по системе связи в оккупированной части Запорожской области. Кроме того, как сообщил руководитель Центра изучения оккупации, были поражения в порту Бердянска. По словам Андрющенко, сейчас этот объект не был целью, вероятно туда приземлила дрон российская система ПВО. От порта до дата-центра, который оказался под атакой, расстояние незначительное. Возможно, этот БпЛА летел туда, а не на порт.

"Это уже третий удар по системе связи россиян. Выбито ее было и в Мелитополе, и в Приморске, а там они пытались наладить системы вместо выключенных Starlink. Думаю, дальше им будет "весело", потому что это не последние удары по инфраструктуре связи", – прогнозирует Андрющенко.

