Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, добавив, что поражение пришлось именно туда, здание центра разбито.
В результате удара по дата-центру в Бердянске фактически исчез интернет. Оккупационный провайдер "Поинт" с серверами прекратил работу. Кроме того, сеть ретрансляторов цифрового телевидения "Русский мир" тоже не работает, в частности в Бердянске, Мариуполе, Мангушском районе Донецкой области.
Исчез интернет и связь. Это мощный удар по информационной связи россиян, но он был не единственный. В Приморске, который неподалеку от Бердянска, тоже был нанесен удар по узлу: выбиты башни, прекратилась работа определенных операторов мобильной связи, интернет-провайдеров,
– поделился Андрющенко.
Это был комплексный удар по системе связи в оккупированной части Запорожской области. Кроме того, как сообщил руководитель Центра изучения оккупации, были поражения в порту Бердянска. По словам Андрющенко, сейчас этот объект не был целью, вероятно туда приземлила дрон российская система ПВО. От порта до дата-центра, который оказался под атакой, расстояние незначительное. Возможно, этот БпЛА летел туда, а не на порт.
"Это уже третий удар по системе связи россиян. Выбито ее было и в Мелитополе, и в Приморске, а там они пытались наладить системы вместо выключенных Starlink. Думаю, дальше им будет "весело", потому что это не последние удары по инфраструктуре связи", – прогнозирует Андрющенко.
Что еще стало целью дронов на ВОТ недавно?
1 марта Силы беспилотных систем вместе с ССО в Запорожской области "поймали" на вражескую РЛС "Каста" 35Н6. Это двухкоординатная самоходная станция радиолокации для контроля воздушного пространства. Она способна обнаруживать одновременно до 20 воздушных целей в минуту на супермалых высотах.
Неподалеку от оккупированного Мариуполя беспилотники атаковали российские РЛС "Имбирь" и ЗРК С-300В. Первая представляет собой трехкоординатную самоходную радиолокационную станцию для обнаружения крылатых ракет и аэродинамических целей на расстоянии до 175 километров. Таких в России 200 штук. Это редкое и дрогрих средство из системы ПВО врага. Второй – это пуско-заряжающая самоходная установка ЗРК, тоже является элементом противовоздушной обороны противника.
В ночь на 28 февраля СОУ поразили склад горюче-смазочных материалов, склад боеприпасов оккупантов и передовой пункт управления 127-й мотострелковой дивизии России на ВОТ Донетчины. На временно оккупированной территории Херсонской области нанесено поражение по логистическим объектам врага.