Про це в етері 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що ураження прийшлося саме туди, будівля центру розбита.

Дивіться також Немає їжі та медицини: на ТОТ окупанти знущаються над мешканцями

Вибухи у Запорізькій області: які наслідки атаки?

Внаслідок удару по дата-центру в Бердянську фактично зник інтернет. Окупаційний провайдер "Поінт" з серверами припинив роботу. Крім того, мережа ретрансляторів цифрового телебачення "Русский мир" теж не працює, зокрема в Бердянську, Маріуполі, Мангушському районі Донеччини.

Зник інтернет і зв'язок. Це потужний удар по інформаційному зв'язку росіян, але він був не єдиний. У Приморську, який неподалік від Бердянська, теж був завданий удар по вузлу: вибиті вежі, припинилась робота певних операторів мобільного зв'язку, інтернет-провайдерів,

– поділився Андрющенко.

Це був комплексний удар по системі зв'язку в окупованій частині Запорізької області. Окрім того, як повідомив керівник Центру вивчення окупації, були ураження в порту Бердянська. Зі слів Андрющенка, нині цей об'єкт не був ціллю, ймовірно туди приземлила дрон російська система ППО. Від порту до дата-центру, який опинився під атакою, відстань незначна. Можливо, цей БпЛА летів туди, а не на порт.

"Це вже третій удар по системі зв'язку росіян. Вибито її було і в Мелітополі, і в Приморську, а там вони намагались налагодити системи замість вимкнених Starlink. Думаю, далі їм буде "весело", бо це не останні удари по інфраструктурі зв'язку", – прогнозує Андрющенко.

Що ще стало ціллю дронів на ТОТ нещодавно?