В оккупированном Донецке по улице гуляет стадо кабанов: курьезное видео

В оккупированном Россией Донецке заметили стадо диких кабанов. Животные спокойно гуляли по улице возле остановки общественного транспорта "Мариупольская развилка".

На обнародованных кадрах, которые быстро разлетелись по сети, пустую дорогу перебегают примерно 10 диких кабанов.

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Как написал журналист и представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, он впервые видит такое в Донецке.

Хроники одичания. За 30 лет жизни в Донецке такого не видел,

– отметил он.

Отметим, что остановка "Мариупольская развилка" расположена не так далеко от центра города – примерно за 6 – 8 километров.

Кабаны гуляют по оккупированному Донецку: смотрите видео

Реакция соцсетей

Конечно, пользователи соцсетей не обошли вниманием инцидент и воспользовались возможностью пошутить.