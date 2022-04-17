В оккупированном Херсоне люди покрасили скамейки в сине-желтые цвета

Херсон уже несколько недель находится под российской оккупацией. Однако врагу удалось захватить лишь территорию, но не людей.

Местные жители всеми способами показывают, что не будут жить под российской оккупацией. Так, на улице Карбышева, 6 ОСМД покрасило скамейки в цвет украинского флага.

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Жители занимаются территорией своего дома, как настоящие украинские хозяева,

– отметили в Херсонском горсовете.

Толоку провели в субботу, 16 апреля. Теперь двор многоэтажки развевается сине-желтыми цветами и радует глаз.

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