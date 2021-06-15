В оккупированном Крыму море превратилось в кашу из медуз: видео

Летний пляжный отдых в разгаре, но не везде он комфортный. Вот и в оккупированном Россией Крыму черноморское побережье неожиданно покрылось мертвыми медузами.

Пока неизвестно, почему так произошло. Скорее всего, причин несколько: плохая погода, холодное море и – грязная вода.

Напомним Мертвого крокодила нашли на берегу Азовского моря в Кирилловке

На пляжах Крыма и в воде Черного моря заметили сотни мертвых медуз

В прошлом году, в 2020, в Крыму уже фиксировали массовый наплыв медуз. Причем как в Азовском, так и в Черном морях. Однако пик неприятности пришелся на конец августа – тогда морская вода у берега превратилась буквально в кашу из медуз.

Похожая ситуация возникла и в текущем 2021, но в этом году – уже в июне. Например, на косе Беляус (расположена между городом Евпатория и поселком Черноморское) люди заметили много мертвых медуз на берегу, а так же и в воде.

Примечательно, что эта коса популярна у туристов как раз тем, что обычно здесь пологий вход в море, комфортный песчаный берег, и – отсутствие медуз (по меньшей мере в июне).

Видео с кашей из медуз в воде Черного моря опубликовала блогерша в ютуб-канале "Все обо всем с Еленой". Она рассказала, что погода там солнечная, вода теплая (до 20 градусов), но отдыхать почти невозможно.

Много медуз в Крыму появились уже в июне: смотрите видео

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