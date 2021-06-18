Виноваты собаки: в оккупированном Крыму снова не смог приземлиться самолет

Во временно оккупированном Симферополе 18 июня в очередной раз не смог приземлиться самолет. Все потому, что на взлетно-посадочной полосе гуляли собаки.

Детали курьезного инцидента в Крыму

Инцидент произошел утром 18 июня. Пассажирский Airbus из Москвы не смог приземлиться в первый раз.

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Диспетчер посадки получил доклад от наземных служб о нескольких животных на полосе, предварительно – о бродячих собаках. Он передал информацию командиру самолета Airbus 320, который заходил на посадку. Было принято решение о заходе на второй круг,

– говорится в сообщении.

Позже работники аэропорта прогнали двух собак, а самолет успешно приземлился. Известно, что на его борту находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа.

Второй случай за 2 дня

Накануне, 17 июня, аэропорт в Симферополе временно перестал принимать самолеты, а десятки рейсов задержали. Все потому, что пассажирский самолет Boeing 767, курсировавший из Москвы, скатился за черту взлетно-посадочной полосы, чем заблокировал путь.

Экипажи 17 самолетов отправились на запасные аэродромы. Всего вовремя вылететь не смогло 21 воздушное судно.