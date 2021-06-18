Деталі курйозного інциденту в Криму

Інцидент трапився зранку 18 червня. Пасажирський Airbus із Москви не зміг приземлитися за першим разом.

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Диспетчер посадки отримав доповідь від наземних служб про декількох тварин на смузі, попередньо – про бродячих собак. Він передав інформацію командиру літака Airbus 320, який заходив на посадку. Було прийнято рішення про захід на друге коло,

– мовиться у повідомленні.

Згодом працівники аеропорту прогнали двох собак, а літак успішно приземлився. Відомо, що на його борту перебувало 166 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Другий випадок за 2 дні

Напередодні, 17 червня, аеропорт у Сімферополі тимчасово перестав приймати літаки, а десятки рейсів затримали. Все тому, що пасажирський літак Boeing 767, який курсував з Москви, скотився за межу злітно-посадкової смуги, чим заблокував шлях.

Екіпажі 17 літаків вирушили на запасні аеродроми. Загалом вчасно вилетіти не змогло 21 повітряне судно.