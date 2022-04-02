В оккупированном Крыму транслируют только пропаганду: все развлекательные шоу убрали из эфира

Российское телевидение убирает из эфиров развлекательные программы, оставляя только пропагандистские телепередачи, направленные на формирование ненависти к Украине в Крыму.

Об этом сообщает представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым. В ведомстве напомнили, что с момента незаконной оккупации в 2014 году российская администрация заблокировала на территории полуострова все украинские телеканалы.

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Что транслируют в АР Крым

По данным представительства, с первого дня войны в Украине российское телевидение полностью изменило программу. Если до начала военного вторжения здесь транслировались ряд развлекательных программ, то сейчас их вытеснили ток-шоу и политические программы о так называемой "спецоперации в Украине".

Похожее рассказывают и крымчане, отмечающие, что риторика СМИ за последний месяц кардинально изменилась – большинство эфира отведено под новости об Украине.

Даже время пропагандистских телеканалов было увеличено. И все время у них победы, даже там, где большие потери. Сплошные фейки о Мариуполе, Изюме, Северодонецке. Конечно, эти города разрушают националисты,

– сообщил житель Симферополя.

Из открытых источников известно, что кроме новости эфир заполнен такими пропагандистскими программами как "Антифейк", "Кто против?", "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Москва. Кремль. Путин" и другие. В выходные дни предпочтение отдается исключительно документальным фильмам и сериалам о войне или чисто советским кинолентам, например.

Представительство Президента Украины призвало жителей Автономной Республики Крым и Севастополя критически мыслить, искать альтернативные источники информации и независимые СМИ, а также обращать внимание на факты и распространять правду среди своего окружения.

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