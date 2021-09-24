В оккупированном Крыму отправили в отставку и сразу задержали "вицепремьера" Кабанова
Источник:Интерфакс
В оккупированном Россией Крыму 23 сентября задержали так называемого вице-премьера полуострова Евгения Кабанова. Его обвиняют сразу по нескольким статьям.
Заметим, что в тот же день "парламент Крыма" согласовал отставку Кабанова. После этого к нему в кабинет наведались российские правоохранители.
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Силовики провели следственные действия на рабочем месте "вице-премьера правительства" Кабанова. После этого его задержали.
Подтверждаю. Его задержали на 48 часов,
– сказал отец Кабанова.
По предварительным данным, Кабанова могут обвинить в:
- превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий,
- мошенничестве,
- коррупции.
Что этому предшествовало
- 23 сентября "парламент Крыма" согласовал отставку Кабанова, которую принял глава оккупационной власти региона Сергей Аксенов.
- В документах уточняется, что чиновник покинул пост по собственному желанию.
Добавим, что Кабанов занимал эту должность с 27 ноября 2018 года. Среди вопросов, которые курировал "вице-премьер", были строительство и реализация федеральной целевой программы по развитию Крыма.