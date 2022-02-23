В оккупированном Луганске начались серии ограблений квартир эвакуированных

В квартирах людей, которых Россия абсолютно безосновательно "спасла", эвакуировав из временно оккупированного Луганска, начались ограбления и мародерство.

Об этом заявил украинский журналист, телеведущий и блогер Сергей Иванов.

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По словам журналиста, эту информацию ему сообщили знакомые из оккупированного Россией Луганска.

Знакомые говорят, что начали грабить квартиры "эвакуированных". Грабеж своих – ведущая отрасль народного хозяйства "республики",

– написал Иванов.

Отметим, что ранее оккупанты разрешили отбирать машины и имущество у жителей временно оккупированных территорий.

"Эвакуация" в ОРДЛО: коротко

18 февраля боевики квазиреспублик на Донбассе заявили якобы Украина планирует наступление. Из-за этого главари совершенно безосновательно начали эвакуировать местное население в Россию, в Ростовскую область.

В Кремле заявили, что президент России готов платить 10 тысяч рублей каждому "эвакуированному". Из-за таких заявлений в оккупированном Донецке люди начали паниковать.

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Украинские разведчики сообщают, что часть эвакуированных с территории оккупированного Донбасса возвращается из России домой . Люди не удовлетворены теми условиями, которые им предлагает государство-агрессор.

Повний текст публікації Сергія Іванова:

Знайомі з Луганська кажуть, що почали грабувати квартири "евакуйованих". Пограбунок своїх – провідна галузь народного господарства "республіки".