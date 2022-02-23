В оккупированном Луганске начались серии ограблений квартир эвакуированных
Источник:телеграм-канал Сергея Иванова
В квартирах людей, которых Россия абсолютно безосновательно "спасла", эвакуировав из временно оккупированного Луганска, начались ограбления и мародерство.
Об этом заявил украинский журналист, телеведущий и блогер Сергей Иванов.
Важно Россия хочет сделать виртуальную угрозу, – Гармаш об "эвакуации" в Донецке
По словам журналиста, эту информацию ему сообщили знакомые из оккупированного Россией Луганска.
Знакомые говорят, что начали грабить квартиры "эвакуированных". Грабеж своих – ведущая отрасль народного хозяйства "республики",
– написал Иванов.
Отметим, что ранее оккупанты разрешили отбирать машины и имущество у жителей временно оккупированных территорий.
"Эвакуация" в ОРДЛО: коротко
- 18 февраля боевики квазиреспублик на Донбассе заявили якобы Украина планирует наступление. Из-за этого главари совершенно безосновательно начали эвакуировать местное население в Россию, в Ростовскую область.
- В Кремле заявили, что президент России готов платить 10 тысяч рублей каждому "эвакуированному". Из-за таких заявлений в оккупированном Донецке люди начали паниковать.
Главари боевиков объявили эвакуацию из оккупированного Донбасса: смотрите видео
Повний текст публікації Сергія Іванова:
Знайомі з Луганська кажуть, що почали грабувати квартири "евакуйованих". Пограбунок своїх – провідна галузь народного господарства "республіки".