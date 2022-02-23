Про це заявив український журналіст, телеведучий та блогер Сергій Іванов. За його словами, цю інформацію йому повідомили знайомі з окупованого Росією Луганська.

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Знайомі кажуть, що почали грабувати квартири "евакуйованих". Пограбунок своїх – провідна галузь народного господарства "республіки",

– написав Іванов.

Зауважимо, що раніше окупанти дозволили відбирати автівки та майно в жителів тимчасово окупованих територій.

"Евакуація" в ОРДЛО: коротко

18 лютого бойовики квазіреспублік на Донбасі заявили нібито Україна планує наступ . Через це ватажки абсолютно безпідставно почали евакуйовувати місцеве населення до Росії, у Ростовську область.

. Через це ватажки абсолютно безпідставно почали евакуйовувати місцеве населення до Росії, у Ростовську область. У Кремлі заявили, що президент Росії готовий платити 10 тисяч російських рублів кожному "евакуйованому". Через такі заяви в окупованому Донецьку люди почали панікувати.

Зверніть увагу! Українські розвідники повідомляють, що частина евакуйованих з території окупованого Донбасу повертається з Росії додому. Люди незадоволені тими умовами, які їм пропонує держава-агресорка.

Ватажки бойовиків оголосили евакуацію з окупованого Донбасу: дивіться відео

Повний текст публікації Сергія Іванова:

"Знайомі з Луганська кажуть, що почали грабувати квартири "евакуйованих". Пограбунок своїх – провідна галузь народного господарства "республіки".