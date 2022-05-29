В оккупированном Мелитополе украинцы вышли на патриотический митинг и спели гимн

Украинцы на временно оккупированных территориях не устают доказывать российским захватчикам, что их сюда не звали и жить под их руководством не собираются. Так, очередной патриотический митинг сегодня состоялся в Мелитополе.

Мелитопольцы вышли на проукраинский митинг

Информация об этом появилась в местных телеграмм-каналах, сообщает 24 канал. В преддверии митинга на улицах города расклеили листовки с призывами выйти и объяснить захватчикам, что Мелитополь – это Украина.

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Авторы этих листовок приводили аргументы, почему мелитопольцам следует выйти на митинг. Среди них:

"Ибо мои дети должны жить свободно, бесстрашно и без российской тирании",

"Чтобы каждый кафир почувствовал, как под его ногами горит земля".

Появившиеся в Мелитополе открытки накануне митинга / Фото с телеграмм-канала "ГРУНТ"

По данным телеграмм-канала "Риа-Мелитополь" , организатором митинга было патриотическое движение "Желтая лента". Приглашения указали дату и время, однако информации о месте проведения митинга не было. Поэтому многие люди, которые хотели заявить о своей позиции, просто не знали куда идти.

Однако несколько десятков мелитопольцев собрались в местном парке. "Вооружившись" патриотической символикой – флагами, сине-желтыми лентами и плакатами, они объединились и даже спели государственный гимн.

Люди на митинге против российских кафиров в Мелитополе / Фото с телеграмм-канала "Риа-Мелитополь"

Это еще раз доказывает, что люди, вынужденно живущие на временно оккупированных территориях, не сдаются и верят в то, что Вооруженные Силы Украины вскоре освободят их дома.

Люди скандируют "Мелитополь – это Украина" на митинге против российской оккупации: смотрите видео

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Не все мелитопольцы отваживаются протестовать против оккупантов, больше - некоторые поддерживают их и сотрудничают. Приазовский отдел полиции в Мелитопольском районе стал "народной полицией" и перешел на сторону врага.

Между тем оккупационная власть переименовала в Мелитополе улицу , которая была названа в честь идеолога украинского националистического движения Дмитрия Донцова. Захватчики это не понравилось, и они назвали улицу в честь Посла Судоплатова – советского разведчика, чекиста и убийцы Евгения Коновальца.

Кроме того, россияне начали таксовать на своих автомобилях по городу . Примечательной особенностью их такси не традиционные для этого транспорта "шашечки", а буква Z, являющаяся пропагандистским символом российской "спецоперации".

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