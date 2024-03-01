Самое быстрое решение в жизни, – активист в оккупации о том, как присоединился к сопротивлению

Украинцы участвуют в движении сопротивления на временно оккупированных территориях. Они знают, что в конце концов удастся навсегда выбить захватчиков с родной земли.

Об этом 24 Каналу рассказал координатор движения "Желтая лента" Иван, отметив, что присоединиться к движению сопротивления было его самым легким решением в жизни. Далее была активная работа по разработке тактики сопротивления на всех временно оккупированных территориях.

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Есть настоящие риски

Как отметил активист, безопасные тактики сопротивления помогают не попадаться под внимание российских спецслужб. Хотя на оккупированных территориях регулярно случаются различные аресты и преследования.

Наверное, это наиболее быстрое и наиболее решительное решение в жизни. Со временем ты начинаешь больше входить в процесс; задаешься вопросами, насколько все безопасно. Думаешь, что можешь сделать. Как организовать подпольную полиграфию; тайно закупить желтую краску для граффити. Адаптируем собственные безопасные инструкции по кибергигиене; по тому, как избежать преследования. И ты понимаешь, что эти инструкции работают. И ты можешь быть уверенным в собственной безопасности,

– рассказал активист.

Движение "Желтая лента" занимается ненасильственными методами сопротивления. Они работают над поддержанием патриотических настроев украинцев в оккупации. Параллельно идет сбор о военных преступлениях оккупантов. Так правоохранительные органы Украины сразу имеют базу преступлений, которые уже зафиксированы.

Кроме того, идет работа, чтобы помочь людям избежать участия в так называемых "выборах президента России". Хотя оккупанты пытаются принудительно привлечь украинцев к этому фарсу.

Я выезжал с временно оккупированных территорий, но заехал обратно. Потому что нужно кому-то продолжать работу; масштабировать движение. Сейчас трудно выехать. Единственный путь – через Россию и третьи страны. Но есть вопрос, будут ли выпускать тебя при наличии только украинского паспорта. Сейчас россияне пытаются перекрыть эти артерии,

– рассказал активист.

Какая ситуация на оккупированных территориях: коротко