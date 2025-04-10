Готова ли Украина заморозить статус оккупированных территорий на 15 лет: что говорят у Зеленского

Мир предостерегает США, чтобы переговоры с Россией не привели к признанию претензий Кремля по Крыму и другим оккупированным территориям Украины. В Офисе президента рассказали, готова ли страна заморозить статус этих земель на 15 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя ОП Андрея Ермака изданию Corriere della Sera.

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Украина никогда не признает оккупированные территории российскими

У Ермака спросили, готова ли Украина уступить территории, оккупированны россиянами, в обмен "на определенный и безопасный мир".

На что глава Офиса президента ответил категорически.

Мы никогда не признаем законность российской оккупации наших регионов силой. Для нас это является красной линией. Во-вторых, еще нужны серьезные гарантии безопасности. И Россия должна думать о военных репарациях,

– сказал он.

У Ермака также поинтересовались, готов ли Зеленский готов заморозить статус оккупированных территорий на 15 лет. Но он добавил, что "рано об этом говорить".

"Давайте шаг за шагом: сначала полное прекращение огня", – сказал руководитель ОП.