Украина никогда юридически не признает свои оккупированные территории российскими, – Зеленский

Украина не собирается юридически признавать оккупированные территории российскими. Они должны вернуться в состав Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского вместе с председателем Европейского Совета для представителей украинских СМИ в воскресенье, 1 декабря.

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Хотелось бы, чтобы оккупированные земли вернулись без жертв, – Зеленский

Президент Зеленский надеется, что большинство оккупированных территорий вернется дипломатическим путем.

Важно понимать, что мы никогда юридически не признаем любые оккупации Россией наших земель. Мы не признаем эти земли российскими, это сугубо наши земли, это сугубо наши люди, временно оккупированные части Украины. Безусловно, все это вернется, безусловно, очень хотелось бы, чтобы вернулось большинство дипломатическим путем, чтобы не были такие жертвы,

– заявил глава государства.

Однако Владимир Зеленский выразил сомнение, что диктатор Владимир Путин это понимает. Но главное, по словам украинского президента, чтобы это понимал цивилизованный мир.

Напомним, что глава Украины также не рассматривает замораживание войны. Он считает, что в таком случае, если наше государство не будет иметь сильной позиции, то Путин нападет снова.