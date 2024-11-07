Об этом 24 Каналу рассказала журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, отметив, что россияне не жалеют средств, чтобы вложить в детские умы пропаганду и осуществляют на молодежь безумное информационное давление. Это является одной из серьезных проблем на оккупированных территориях в, частности, в Запорожской области.

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Свозят в "патриотические лагеря"

Оккупанты на захваченной ими территории Запорожской области создают так называемые платформы для воспитания правильной молодежи. Россияне провели псевдообразовательный форум, во время которого примерно 500 горячих сторонников Владимира Путина из более 80 регионов России насаждали украинской молодежи на оккупированных территориях российскую пропаганду.

Всего на оккупированных территориях россияне создали 12 так называемых патриотических организаций для дошкольников, детей и молодежи.

На днях они объявили о том, что создали еще одну. Это они делают для того, чтобы любой ребенок от самого младшего возраста до молодежи, окончившей школу и университет, обязательно были привлечены к пропагандистским организациям,

– объяснила депутат.

Очень больно, по ее словам, смотреть на то, как оккупанты занимаются "образовательным процессом" в школах и в дошкольных учреждениях. Они обязательно проводят каждую неделю так называемые уроки мужества.

Дети слушают переписанную историю, их заставляют писать письма так называемым российским солдатам. Они также постоянно приходят в школы и этих российских солдат оккупанты пытаются героизировать,

– подчеркнула она.

Журналистка напомнила, что на так называемый день российского флага в детских садах детей, которые едва научились ходить, заставляли разворачивать огромный "триколор" и вместе с воспитательницей очевидно, что местной предательницей, провозглашать какие-то лозунги.

Также меня поразили в прошлом году дневники, которые россияне выдавали старшеклассникам в школах. В них почему-то была напечатана присяга российского солдата,

– рассказала Алиса Сысоева.

Оккупанты не дают детям покоя даже на каникулах. Их массово свозят в так называемые "патриотические лагеря" в Россию, где также осуществляют на них безумное давление. И это, по ее мнению, является одной из самых больших проблем в оккупированных территориях.

Напомним, что на оккупированных территориях россияне находят различные способы, чтобы давить на детей. В частности, постоянно навязывают пропаганду, привозят в школы российских военных, которые общаются с детьми, приглашают в лагеря на территории России, в школах проводится военно-патриотическое воспитание, например, военная подготовка и домедицинская помощь.

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