Про це 24 Каналу розповіла журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва, наголосивши, що росіяни не жаліють коштів, щоб вкласти в дитячі розуми пропаганду та здійснюють на молодь шалений інформаційний тиск. Це є однією з серйозних проблем на окупованих територіях в, зокрема, на Запоріжжі.

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Звозять у "патріотичні табори"

Окупанти на захопленій ними території Запорізької області створюють так звані платформи для виховання правильної молоді. Росіяни провели псевдоосвітній форум, під час якого приблизно 500 палких прихильників Владіміра Путіна із понад 80 регіонів Росії насаджували український молоді на окупованих територіях російську пропаганду.

Загалом на окупованих територіях росіяни створили 12 так званих патріотичних організацій для дошкільнят, дітей та молоді.

Днями вони оголосили про те, що створили ще одну. Це вони роблять для того, щоб будь-яка дитина від наймолодшого віку до молоді, що закінчила школу та університет, обов'язково були залучені до пропагандистських організацій,

– пояснила депутатка.

Дуже боляче, за її словами, дивитись на те, як окупанти займаються "освітнім процесом" в школах і в дошкільних закладах. Вони обов'язково проводять кожного тижня так звані уроки мужності.

Діти слухають переписану історію, їх змушують писати листи так званим російським солдатам. Вони також постійно приходять в школи і цих російських солдатів окупанти намагаються героїзувати,

– наголосила вона.

Журналістка нагадала, що на так званий день російського прапора у дитячих садочках дітей, які ледь навчилися ходити, змушували розгортати величезний "триколор" і разом з вихователькою очевидно, що місцевою зрадницею, проголошувати якісь лозунги.

Також мене врадили минулого року щоденники, які росіяни видавали старшокласникам в школах. В них чомусь була надрукована присяга російського солдата,

– розповіла Аліса Сисоєва.

Окупанти не дають дітям спокою навіть на канікулах. Їх масово звозять у так звані "патріотичні табори" до Росії, де також здійснюють на них шалений тиск. І це, на її думку, є однією з найбільших проблем в окупованих територіях.

Нагадаємо, що на окупованих територіях росіяни знаходять різні способи, щоб тиснути на дітей. Зокрема, постійно нав'язують пропаганду, привозять в школи російських військових, які спілкуються з дітьми, запрошують до таборів на території Росії, у школах проводиться військово-патріотичне виховання, наприклад, вишкіл та домедична допомога.

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