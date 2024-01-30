Загарбники знущаються з дітей на окупованих територіях. Лише упродовж грудня 2023 року ворог провів в окупованому Шахтарську (Донецька область) приблизно 60 заходів. Їхньою примусовою цільовою аудиторією були місцеві діти та підлітки.

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Заходи, які організували росіяни, мали пропагандистський характер. У 2024 році ворог планує лише посилити свої злочинні зусилля й провести навчання для молоді "з протидії тероризму".

Як окупанти релізують свої божевільні та злочинні ідеї

Не залишили у спокої окупанти навіть зимові свята. Ворог активно використовував радянських новорічних персонажів, таких же недолугих, як все російське.

Також окупанти пробили дно такими подіями як "Выставка к 82-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой"; "Митинг, посвященный Дню ввода советских войск в Афганистан"; "онлайн мастер-класс ко Дню Георгиевской ленты "Символ воинской славы". Виглядає, як зведення івентів з пекла. Водночас це –страшна реальність, у якій живуть діти та підлітки з окупованих територій.



Окупанти проводять "шабаші" на окупованих територіях / Kiborg

Для дітей провели так званий "Урок мужності"

У листопаді 2023 року злочинці з росгвардії провели для учнів Шахтарської середньої школи села Петропавлівка так званий "Урок мужності". Окупанти з Мордовії та Самари вчили дітей розбирати та збирати автомати.



Ворог зібрався боротися з "тероризмом" / Kiborg

Окупанти проводять систематичну ідеологічну роботу з неповнолітніми. Традиційно не обходиться без російських фейків та перекручення історії.