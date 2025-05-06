Полный кринж, – Андрющенко рассказал о "победобесии" россиян на оккупированных территориях

Накануне 9 мая в оккупированном Мариуполе россияне проводят всевозможные пропагандистские мероприятия по 80-летию окончания Второй мировой войны. Оккупанты устраивают эти акции даже в детских садах.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, отметив, что "победобесие" на оккупированных территориях выглядит с одной стороны смешно. Однако с другой стороны это – травмирующая ситуация, которой надо противодействовать.

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Памятники на фоне руин

Андрющенко рассказал, что на оккупированных территориях местные власти привели в порядок памятники Второй мировой войны.

Когда на фоне заброшенных руин Мариуполя торчат эти памятники, вокруг которых оккупанты водят хороводы, выглядит это абсолютно смешно,

– отметил он.

Также в Мариуполе, по его словам, открыли стелу воинской славы России, похожую на ту, что стоит в Санкт-Петербурге. Она расположена как раз напротив руин "Азовмаша". На его территории абсолютно сожженное, разбитое здание.

Открывать эту стелу, как отметил руководитель "Центра изучения оккупации", приезжали официальные лица, даже губернатор Санкт-Петербурга. И все фото и видео делали на фоне этих руин, потому что их никак нельзя было убрать.

Это действительно полный кринж. Единственное, что самое печальное и вызывает большое беспокойство, – что они делают с детьми. Непосредственно в школах они привлекают детей к российским нарративам,

– подчеркнул он.

Например, в школах Мариуполя дети обязательно должны носить "георгиевскую ленту". По словам руководителя "Центра изучения оккупации", фактически все ученики ходят с ней и, к сожалению, это – форма одежды.

Детей обязывают посещать эти памятники, возлагать цветы. Все то "победобесие", что мы видели в России и насмехались над которым, в этом году полноценно докатилось до оккупированных территорий,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Все это происходит, по его словам, из-под палки, начиная с детских садов и заканчивая высшими учебными заведениями.

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Напомним, что оккупанты строят в Мариуполе детский центр военно-спортивной подготовки, который планируют открыть в 2026 году. Это будет самый большой лагерь на оккупированной территории для военной подготовки именно детей. Их в течение года готовят в школах в рамках внешкольной подготовки, а после в лагерях обучают тактике боя. Эти лагеря входят в структуру так называемого "Движения первых" – прокремлевской инициативы по милитаризации детей на оккупированных территориях.