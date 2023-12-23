Рождаемость детей снизилась в четыре раза: как оккупация разрушила жизнь Донбасса

Жизнь на Донетчине и Луганщине была неспокойной еще со времен российской оккупации. Однако почти за 2 года после начала полномасштабного вторжения ситуация изменилась кардинально и сегодня регионы находятся на грани катастрофы.

Такое мнение 24 Каналу выразил правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский, отметив, что на оккупированных территориях продолжаются репрессии и преследования. У людей нет работы, доступа к медицине, даже тепла и воды в домах.

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Население Донбасса может прекратить существование

В регионе фиксируют очень много проблем с медициной. Цены на лекарства очень завышены, медицинских работников не хватает – все это приводит к росту смертности и снижению рождаемости.

Если сравнивать 2014 – 2015 годы и 2022-й, то рождаемость на оккупированной территории снизилась в четыре раза. Фиксируется множество проблем с женским здоровьем. Также есть печальная статистика о том, что каждый 75-й рожденный ребенок умирает,

– рассказал правозащитник.

Он озвучил демографический прогноз, который создали сами оккупанты. В нем отмечено, что такими темпами население Донбасса перестанет существовать через 69 лет.

Прошло 10 лет оккупации, рождаемость упала, дети умирают, врачей нет. С исторической перспективы 69 лет – это не очень много,

– добавил Павел Лисянский.

Поэтому, когда Владимир Путин говорит, что кто-то 8 лет якобы "обстреливал Донбасс", то стоит лишь показать документ, который подтверждает к чему привело правление россиян.

Каким был 2023 год в Донецкой области

Этот год можно назвать годом репрессий и террора, ведь за всю историю временно оккупированных территорий не было столько случаев задержаний людей. Все потому, что увеличилось количество спецслужб, которые находятся на Донбассе.

Они пытаются выполнить оккупационный план, заработать "баллы" перед диктатором, поэтому просто хватают людей,

– отметил Лисянский.

Уходящий год стал годом доказательств геноцида украинской нации. Оккупанты выдают нашим гражданам новые паспорта и заставляют отказываться от украинских документов.

"Людей, которые выступают против этого, задерживают, в их домах проводят обыски. Теперь оккупанты зашли еще дальше – всех недовольных депортируют. Такие случаи уже зафиксированы", – сказал правозащитник.

Если украинцы хотят вернуться на оккупированные территории, то для этого есть два пункта пропуска. Но если в документах снова укажут депортацию, то люди фактически останутся без ничего, ведь въезд для них будет запрещен минимум на 5 лет.

Что касается людей, которые до сих пор остаются на Донбассе, то у них очень сложные условия. Воды нет, работы тоже, работает максимум 10% предприятий, которые функционировали до оккупации. Заработную плату задерживают даже тем, кто работает в так называемых "администрациях" оккупантов,

– рассказал Лисянский.

В таких городах как Волноваха, Попасная, Мироновское – жизни вообще нет. Оккупанты полностью разрушили эти населенные пункты. К примеру, оккупированный город Светлодарск Донецкой области – это город, где когда-то была ТЭС и большое водохранилище.

Пришел оккупант и электростанция не работает, потому что они ее разрушили. У людей нет воды, света, еще никогда они не чувствовали себя так плохо,

– заметил Лисянский.

В общем, ситуация в регионе – катастрофическая, люди оттуда выезжают, население сокращается. Россияне это понимают, поэтому через свои общественные организации призывают земляков со всего мира приезжать на оккупированные территории и заселять их.

Российские захватчики уничтожают местное население, украинскую нацию, отбирают паспорта. Они уже разрушили инфраструктуру, поставки тепла, воды, электроэнергии, а теперь агитируют своих приспешников приезжать на Донбасс.

Туда никто не спешит ехать, ведь люди в современном мире не хотят жить среди каменных джунглей, где по улицам ходят российские солдаты с автоматами и когда угодно могут тебя убить, что-то забрать, изнасиловать,

– подчеркнул правозащитник.

Следовательно, ситуация в регионе критическая и 2023 год даже сложнее, чем 2022-й. Ведь тогда россияне только начинали оккупировать новые территории, еще не было дополнительных силовых органов, но дальше ситуация начала ухудшаться. Сейчас пик крушения в социально-экономическом и политическом планах.

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