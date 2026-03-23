Тянули в спешке, – Андрющенко раскрыл, на какие направления россияне перебрасывают технику

Российские оккупанты перемещают на фронты большое количество УАЗов. В приоритете врага – север Донецкой области. Однако на прошлой неделе ехало меньше техники.

Интересно, что захватчики тянули большое количество ракет для систем ПВО через Мариуполь. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил 24 Каналу, что на этой неделе ожидается определенный спад перемещений, а затем – снова оживление.

Как враг перемещает технику?

Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты везут очень большое количество УАЗов, перемещают на фронты. Особенно с Запорожского направления очень большое количество "буханок" побито. Ее везут на комбинат Ильича в Мариуполе. Ее ремонтируют там, где раньше ремонтировали БТР, БМП и танки, с которыми, видимо, есть определенная проблема.

Был очень курьезный случай. В Мариуполе проводили субботник. Там нет коммунальщиков. Поэтому людей заставляют самих убирать за собой, за россиянами. Гауляйтер Мариуполя Антон Кольцов в своем телеграмм-канале опубликовал фото перемещения техники.

Это дает безопасность нашим людям. Потому что в последнее время мы стараемся не демонстрировать фотографии, полученные из наших источников, с точки зрения безопасности. А берем те данные, которые можно найти в публичном пространстве, если это соответствует, для иллюстрации. Они тоже верифицированы, актуальны, но это безопасно для людей,

– пояснил руководитель Центра изучения оккупации.

Покровское направление и вообще север Донецкой области – в приоритете врага. Россияне везут личный состав из Крыма, оккупированных частей Херсонщины, Запорожской области, из Мариупольско-Бердянской агломерации. Также из лагерей подготовки из Таганрога и Ростова. То есть идет насыщение на север. Продолжается усиление резервов.

На Запорожье россияне концентрируются и больше пытаются преодолеть Степногорск, который для них крайне необходим. Но пока там хватает тех ресурсов, которые есть. Поэтому нет той активности.

На следующей неделе мы ожидаем определенный спад перемещений и затем оживление. Потому что по графику оно происходит по мобилизации. Из необычного на этой неделе россияне тянули большое количество ракет для систем ПВО через Мариуполь, причем в спешке днем. Это были среда, четверг,

– сказал Андрющенко.

По его словам, обычно это происходит ночью. Они не рискуют перевозкой. Потому что если что-то сдетонирует, самим россиянам будет довольно неприятно. По грузовикам легче проследить, куда они движутся, где прячут системы ПВО.

