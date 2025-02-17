Не очень хорошая новость: куда россияне перебрасывают технику через Мариуполь

Российские захватчики перебрасывают технику через временно оккупированный Мариуполь. Они тянут ее в районе Розовки, неподалеку от Великой Новоселки, также неподалеку Гуляйполя, и на северо-западе Мариупольского района в Никольской общине. Эту технику привлекли на штурмы по Новопавловскому и Покровскому направлениям.

В конце недели оккупанты тянули гусеничную технику, а также большое количество живой силы ехало вместе с боекомплектами с территории России. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель “Центра изучения оккупации” Петр Андрющенко.

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"Видим продолжение Великой Новоселки. С одной стороны, это не очень хорошая новость, потому что сейчас все резервы бросят. И теперь они снова пытаются набрать давление, ту интенсивность, которую они потеряли на этой неделе, которая значительно уменьшилась. С другой стороны, мы не видим, чтобы у них было столько сил, чтобы возобновиться и нести такие же потери", – сказал он.

Однако заметно, что враг снова привлекает гусеничную технику, бронетехнику. Ранее россияне штурмовали в основном на автотранспорте, мотоциклах и так далее. Та техника, которую они дотянули, поехала непосредственно на линию фронта.

Перемещение техники врага

Петр Андрющенко отметил, что сейчас не фиксируют фактически никаких активных перемещений. Исключительно локальные, которые не имеют значения для линии фронта сегодня. Также стало известно, что происходит на расстоянии от Таганрога до Ростова. Зафиксировали несколько военных баз и очень высокое количество подразделений врага. Но не тех, которые будут в Донецкой области.

Крымские подразделения, которые маркируются двумя треугольниками, перебазируются. Они тренеруются непосредственно на территории Ростовской области, в промежутке между Таганрогом и Ростовом. Их доукомплектовывают людьми, которые прибывают поездами в Ростов, а оттуда они уже движутся куда-то на Север. Это может быть Луганская, Харьковская, Курская область, точно не Донецкая. Здесь эти подразделения не используются,

– пояснил руководитель "Центра изучения оккупации".

Напомним, ранее сообщалось, что через окрестности Мариуполя враг перебрасывает военную технику в направлении Бердянска. По мнению Петра Андрющенко, есть угроза, что россияне в сторону Бердянска перевозят баллистические ракеты, чтобы бить по территории Украины. Однако более вероятная гипотеза связана с тем, что оккупанты везут ракеты в ПВО.