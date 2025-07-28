Он изменил мнение: мог ли Трамп отдать России 5 украинских регионов

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что Трамп был готов предложить Путину Крым и другие временно оккупированные территории. Но российский диктатор хочет продолжать войну. Сейчас президент США изменил позицию.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что не стоит сейчас реагировать на такие информационные вбросы, которые уже не актуальны. Хотя такая угроза действительно могла быть в прошлом.

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Мог ли Трамп отдать оккупированные территории Путину?

Как отметил Загородний, теоретически такой сценарий был возможен. И, вероятно, именно такую идею продвигал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Однако это ничем не закончилось, в частности, из-за действий Украины.

Прислушались ли к Уиткоффу? Возможно. Была ли вообще такая возможность? Нет, потому что Украина сказала, что на такое не пойдет. Нет смысла обсуждать разговоры, которые были полгода назад или дальше. Сейчас это не имеет значения,

– отметил Загородний.

Ситуация уже изменилась. Соединенные Штаты увидели, что Украина может нанести существенный вред России после операции "Паутина". Американское оружие постепенно начинает поступать.

Европейцы платят? Да. Трамп, когда услышал слово "деньги" и увидел их на счетах, стал счастливым. НАТО теперь для него не такая и плохая организации. Никто оттуда не выходит,

– подчеркнул Загородний.

Добавим, 28 июля Дональд Трамп заявил, что не собирается больше говорить с Путиным, потому что телефонные разговоры с ним не приближают мир. Во время звонка российский диктатор всегда "приятный и относится с уважением", но потом продолжает атаковать украинские города. Также президент США сократил 50-дневный срок, который давал Путину.