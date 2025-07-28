Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зауваживши, що не варто зараз реагувати на такі інформаційні вкиди, які вже не актуальні. Хоча така загроза дійсно могла бути в минулому.

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Чи міг Трамп віддати окуповані території Путіну?

Як наголосив Загородній, теоретично такий сценарій був можливим. І, ймовірно, саме таку ідею просував спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Однак це нічим не закінчилося, зокрема, через дії України.

Чи дослухалися до Віткоффа? Можливо. Чи була взагалі така можливість? Ні, бо Україна сказала, що на таке не піде. Немає сенсу обговорювати розмови, які були пів року тому чи далі. Зараз це не має значення,

– зазначив Загородній.

Ситуація вже змінилася. Сполучені Штати побачили, що Україна може завдати суттєвої шкоди Росії після операції "Павутина". Американська зброя поступово починає надходити.

Європейці платять? Так. Трамп, коли почув слово "гроші" та побачив їх на рахунках, став щасливим. НАТО тепер для нього не така й погана організації. Ніхто звідти не виходить,

– підкреслив Загородній.

Додамо, 28 липня Дональд Трамп заявив, що не збирається більше говорити з Путіним, бо телефонні розмови з ним не наближають мир. Під час дзвінка російський диктатор завжди "приємний та ставиться з повагою", але потім продовжує атакувати українські міста. Також президент США скоротив 50-денний термін, який давав Путіну.