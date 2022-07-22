Оккупанты терроризируют украинскую молодежь и привлекают в пророссийские организации, – ГУР

С целью закрепления своей "власти" оккупационные администрации заставляют молодежь на временно занятых территориях приобщаться к различным пропагандистским организациям. Такие формирования призваны насадить пророссийский нарратив среди местного населения.

В частности, Россия активно принимает меры по так называемому "военно-патриотическому воспитанию" украинской молодежи на Херсонщине, где вскоре захватчики планируют провести псевдореферендум . Механизмы пропаганды используются и против старшего поколения.

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россияне пытаются закрепить идею "русского мера" на временно оккупированных территориях Украины

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, одним из главных элементов политики насаждания пророссийского мировоззрения среди украинской молодежи на временно оккупированных территориях есть так называемое "военно-патриотическое воспитание".

С этой целью там активно формируются так называемые "общественные организации" вроде "молодые строители Херсонской области", "молодежь Херсона" и т.д. Участие в них украинской молодежи все чаще приобретает принудительный характер .

В то же время старшее поколение региона оккупанты вовлекают в такие новые пропагандистские формирования, как "союз матерей Херсонской области" и "организация ветеранов Херсонской области".

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Создают картинку массовой поддержки оккупационного режима

Пытаясь сформировать картинку массовой поддержки местной молодежью оккупационного режима, захватчики активно пропагандируют участие в организованном минобразовании России проекте "твой шаг" .

Между тем федеральное агентство по делам молодежи анонсировало проведение на временно оккупированных украинских территориях общероссийских детско-юношеских конкурсов "планета больших перемен" и "большая перемена".

По приглашению представителей санкт-петербургского отделения всероссийского так называемого "военно-патриотического" движения "Юнармия", 31 июля "Юнармейцы" из квазиреспублики "ДНР" примут участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

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