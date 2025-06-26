Путин разворачивает военную инфраструктуру на оккупированных территориях Украины, – ЦНС

Россия продолжает использовать украинские оккупированные территории под захватническую войну против нашего государства. Теперь диктатор Владимир Путин распорядился готовить эту землю под военную логистику.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.

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Что известно о планах Путина по военной логистике на ВОТ

В Центре национального сопротивления отметили, что правительство России по приказу Владимира Путина должно подготовить предложения по использованию земель временно оккупированных территорий Украины под логистические центры, железную дорогу и другие объекты для обеспечения армии оккупантов.

Оккупированные регионы – ресурс для войны, а не "освобожденные" территории. Москва уничтожает города, а теперь – грабит и подминает инфраструктуру под войну,

– говорится в заметке.

В ЦНС отметили, что оккупация – это контроль над территорией и логистикой для продолжения войны как против Украины, так и против всего свободного мира.

Обратите внимание! В Центре национального сопротивления призвали украинцев на ВОТ сообщать о враге в чат-бот и присоединяться к Движению сопротивления.