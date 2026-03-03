Нет еды и медицины: на ВОТ оккупанты издеваются над жителями

Оккупанты лишают население медицинской и гуманитарной помощи, если у людей нет российского паспорта. На Луганщине жители не могут даже испечь хлеб, а на оккупированных территориях Юга Украины нет доступа к лечению.

Людям, которые нуждаются в сердечных препаратах, отказывают в их получении до тех пор, пока они не оформят российское гражданство. Об этом сообщили в "АТЕШ".

Какие методы репрессий придумали россияне?

Агенты "АТЕШ" сообщили, что оккупационная власть в Запорожье и Херсонской области усилила давление на людей. Без российского паспорта и медицинского полиса жителей не лечат даже в случае срочной необходимости.

Речь идет не о единичных случаях, а о системной практике, что касается всего гражданского населения, которое отказывается от российских документов,

– отметили в АТЕШ.

Больше всего от этого страдают пожилые люди и пациенты с хроническими болезнями. Фактически медицинскую помощь используют как способ заставить людей получить российский паспорт.

Также в ЦПД отметили, что на ВОТ Луганщины второй месяц подряд не завозят хлеб. Готовить еду дома невозможно из-за отсутствия электроэнергии и стабильного водоснабжения. Администрация в городах и селах игнорирует все просьбы людей.

В ЦПИ добавили, что села на временно оккупированных территориях Луганщины становятся все менее пригодными для жизни, а вместо обещанного российской пропагандой "процветания" там наблюдаются тотальная деградация и разруха.

Что известно о военных преступлениях россиян?