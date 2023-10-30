Россия отдала агломерацию в Луганской области под контроль Татарстана, – ЦНС

В Центре национального сопротивления рассказали, что российские власти передали одну из агломераций под полный контроль Республике Татарстан. Речь идет о городах во временно оккупированной Луганской области.

В Центре отметили, что это агломерация городов Северодонецк – Лисичанск – Рубежное. Эти населенные пункты вражеская армия оккупировала еще в 2022 году.

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Что известно о передаче агломерации в Луганской области Татарстану

В Центре национального сопротивления рассказали, что делегация из республики Татарстан во главе с ее премьер-министром Алексеем Есошиным совершила незаконный визит во временно оккупированную Луганскую область. Особое внимание оккупанты уделили городу Лисичанск.

Представители организации отметили, что официально делегация заявляла о реализации показательных проектов, демонстрирующих "восстановление инфраструктуры", инициирование строительных проектов в агломерации. Также для рабочих, прибывающих из Татарстана, местные оккупационные администрации выделяют жилье, ранее оккупанты признали "бесхозяйственным".

В Центре также отметили, что Татарстан курирует программу, цель которой перевоспитать местную молодежь и сделать из них современный янычар.

Только в течение октября около двухсот детей были вывезены в казанский лагерь "Заречье", где вместе с мероприятиями, нацеленными на изменение их национальной самоидентификации, также проводились соревнования по сочетанию виртуальных игровых сред и реальных физических игр,

– сказали в ЦНС.

Они также не исключили, что в дальнейшем детей будут агитировать в подразделения управления дронами на поле боя. Кроме того, Татарстан также будет финансировать открытие центров в рамках программы "готов к труду и обороне", то есть осовремененной российской формой спортивно-парамилитарного воспитания молодежи, содержащей обязательную пропагандистскую составляющую.

После этого детей будут агитировать к участию в таких российских парамилитарных организациях, как Юнармия или молодежный актив путинской партии "Единая Россия".

В ЦНС призвали граждан на временно оккупированных территориях заблаговременно сообщать о подобных мерах, чтобы украинское подполье могло "организовать эффектную встречу для этих неуважаемых лиц". Там подчеркнули, что все российские чиновники и коллаборанты, потакающие насилию над гражданским на оккупированных территориях, являются легитимными целями нашего движения сопротивления.