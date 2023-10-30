У Центрі зазначили, що це агломерація міст Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Рубіжне. Ці населені пункти ворожа армія окупувала ще у 2022 році.

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Що відомо про передавання агломерації на Луганщині Татарстану

У Центрі національного спротиву розповіли, що делегація з республіки Татарстан на чолі з її прем’єр-міністром Алєксєєм Єсошиним здійснила незаконний візит у тимчасово окуповану Луганську область. Особливу увагу окупанти приділили місту Лисичанськ.

Представники організації зазначили, що офіційно делегація заявляла про реалізацію показових проєктів, що мають демонструвати "відновлення інфраструктури", ініціювання будівельних проєктів у агломерації. Також для робітників, які прибувають з Татарстану, місцеві окупаційні адміністрації виділяють житло, яке раніше окупанти визнали як "безгосподарне".

У Центрі також зауважили, що Татарстан курує програму, мета якої перевиховати місцеву молодь та зробити з них сучасних "яничар".

Лише протягом жовтня близько двохсот дітей були вивезені до казанського табору "Заречье", де разом із заходами націленими на зміну їх національної самоідентифікації також проводилися змагання з поєднання віртуальних ігрових середовищ та реальних фізичних ігор,

– сказали у ЦНС.

Вони також не виключили, що надалі дітей агітуватимуть у підрозділи управління дронами на полі бою. Крім того, Татарстан також фінансуватиме відкриття центрів у межах програми "готов к труду и обороне", тобто осучасненою російською формою спортивно-парамілітарного виховання молоді, що містить обов'язкову пропагандистську складову.

Після цього дітей агітуватимуть до участі в таких російських парамілітарних організаціях, як Юнармия чи молодіжний актив путінської партії "Єдіная Росія".

У ЦНС закликали громадян на тимчасово окупованих територіях завчасно повідомляти про схожі заходи, щоб українське підпілля могло "організувати ефектну зустріч для цих невельмишанованих осіб". Там наголосили, що всі російські посадовці та колаборанти, що потурають насиллю над цивільним на окупованих територіях, є легітимними цілями для нашого руху опору.