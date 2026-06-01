Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что, в частности, в Мариуполе сейчас наблюдается критический уровень смертности по сравнению с с предыдущими годами. В то же время все больше жителей выезжает с оккупированных территорий.

Что происходит на оккупированных территориях?

Петр Андрющенко отметил, что политику замещения населения россияне начали проводить с 2022 года. Это достаточно серьезная и комплексная работа. Однако она уже не так успешна из-за ряда определенных событий. В частности, из-за водного кризиса, который происходил в Донецкой области, частично в Запорожской области. Также на это повлияла ситуация с энергоснабжением в Запорожской области, с контролем сухопутного коридора. Кроме того, роль играет ухудшение экономики России.

Оккупанты приостановили темпы переезда россиян на оккупированные территории, однако все равно они еще едут туда. В частности, в Мариуполе дают жилье под ипотеки для российских граждан. Недавно там снова выделили очередное место под строительство 12-этажек. Однако большинство ипотечных новостроек на сегодня стоит незаселенными. Они попадают в продажу по высоким ценам. Популярность спадает несмотря на то, что продолжается строительство.

В Луганске, Мелитополе начали строить дома. Там россиянам доступна ипотека под 2%. В то же время несмотря на привлеченные ресурсы, рекламу это работает хуже. В частности, это близко к фронту, что не побуждает жителей России ехать туда.

С другой стороны, уровень смертности просто бешеный и не сравним с тем, который был во времена украинского контроля. Например, в Мариуполе до полномасштабного вторжения в месяц умирало до 100 человек в течение месяца, а сейчас – более 600 человек. В то же время количество мариупольцев, которые находятся в городе, сократилось почти в пять раз,

– пояснил руководитель Центра изучения оккупации.

На оккупированных территориях фиксируется медицинский коллапс. Нет врачей, до 30% наполненность больниц по любому уровню медиков. Большинство населения, которое находится в оккупации – это взрослые пенсионного возраста. Это наиболее уязвимая категория. Люди не могут получить помощь, поэтому такой высокий уровень смертности.

Что мотивирует россиян ехать на ВОТ?

Руководитель Центра изучения оккупации заметил, что переезжать на временно оккупированные территории россиян мотивирует работа. Их привлекают прежде всего на бюджетную работу. В частности, это медицина, образование и другие проблемные сферы. Им предлагают слишком высокую заработную плату и ипотеку.

Этнические русские едут на работы в фирмах-застройщиках или фирмах, которые связаны с каким-то дорожным, промышленным строительством, которое было украдено у нас, где есть доля федерального бюджета. Потому что это не чистый бизнес, его не существует,

– сказал он.

Некоторые приезжают жить в Мариуполь, Бердянск, Мелитополь надолго, некоторые – просто работать, пока длится контракт. Мигрантов систематически завозят, когда есть определенная необходимость.

Наиболее отвратительная и опасная категория – это всевозможные семьи так называемых ветеранов "сво" вместе с оккупантами, которые как-то выжили, потеряли конечности. Им выдают недвижимость, преимущественно ту, которую отобрали у украинцев, национализировали. Чаще всего они едут в Донецк и в зону возле Азовского моря.

С другой стороны, россияне приезжают, работают, потом проходят новые мобилизационные задачи, массовые проверки. Их очень массово отправляют в районы Покровска или Гуляйполя. Это позволяет украинцам не попадать под массовую тотальную мобилизацию в российскую армию.

Что известно об этноциде на ВОТ?

В ГУР сообщили, Россия проводит этноцид на оккупированных территориях. В частности, Кремль продолжает активно увеличивать процент неукраинского населения. На ВОТ она заселяет своих граждан и мигрантов из стран Центральной Азии, Африки и Кавказа.

Для этого Россия использует назначение российских чиновников в оккупационные администрации на длительные сроки, целевое направление выходцев из России для работы на ВОТ на 5-летний срок по госпрограммам, льготное ипотечное кредитование для переселенцев в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, предоставление земельных участков выходцам из России на территории Крыма (около 4 тысяч человек в 2025 году) и Херсонщины.

Демографическая ситуация в оккупации ухудшается очень быстро. В 2025 году естественный прирост населения на оккупированной территории Донецкой области составил 9,9% (минус 10 человек на каждую 1000 человек населения). Этот показатель почти в 2,5 раза хуже, чем средний на территории самой страны-агрессора.

Также катастрофической является ситуация со смертностью. В 2025 году количество умерших людей трудоспособного возраста на оккупированной части Донецкой области составило чуть менее 11 000. Уровень смертности этой категории населения – 6,8%.