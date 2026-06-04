Для этого российские ЗВО начали "заваливать" их на экзаменах. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Смотрите также Роль Крыма кардинально изменилась: как ВСУ смогли переломить логистику россиян

Как оккупанты пытаются затянуть студентов в армию?

Российское минобороны придумало новый способ, как заставить студентов подписать контракт на оккупированных территориях и в России. Для этого в университетах педагогов массово "заваливают" во время сессий или угрожают сделать это. Поэтому студентов заставляют идти на войну в обмен на успешную сдачу экзаменов.

Эти процессы происходят как на оккупированных территориях, так и в самой России. Сообщения об угрозах незачисления поступают даже до начала экзаменов. Это целенаправленное давление страны-агрессора, цель которого – заставить молодежь подписать контракты с министерством обороны России в подразделения беспилотных войск.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Не ведитесь на эти обещания. Никаких гарантий, что вы будете служить оператором дрона, – нет. С высокой вероятностью вас переведут в штурмовые подразделения. Но даже операторы беспилотников – это приоритетная цель для систем обнаружения и уничтожения противника. Ваша жизнь дороже любого зачета,

– отмечают в партизанском движении.

"Атеш" рассказывает, что схема одна и та же. Студентам обещают академический отпуск и автоматическую сдачу сессии после прохождения военной службы. Случаи такого давления зафиксированы в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского, что расположен в Симферополе и Бердянском государственном педагогическом университете, а также в ряде вузов на территории самой страны-агрессора.

Как Россия пополняет потери?

Российское командование переводит специалистов Черноморского флота в войска беспилотных систем из-за потерь флота. В Черноморском флоте заметен кадровый отток на фоне системных управленческих сбоев.

Также Россия планирует завербовать около 20 000 иностранцев, в том числе из стран Центральной Азии и беднейших стран Африки и Азии до 2026 года. Схемы привлечения иностранцев Москвой, кроме обещаний денег, льгот и российского гражданства, также включают давление и принуждение.