Для цього російські ЗВО почали "завалювати" їх на екзаменах. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

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Як окупанти намагаються затягти студентів до армії?

Російське міноборони вигадало новий спосіб, як примусити студентів підписати контракт на окупованих територіях та в Росії. Для цього в університетах освітян масово "завалюють" під час сесій або погрожують зробити це. Тож студентів змушують йти на війну в обмін на успішне складання іспитів.

Ці процеси відбуваються як на окупованих територіях, так і в самій Росії. Повідомлення про погрози незарахування надходять навіть до початку іспитів. Це цілеспрямований тиск країни-агресорки, мета якого – примусити молодь підписати контракти з міністерством оборони Росії до підрозділів безпілотних військ.

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Не ведіться на ці обіцянки. Ніяких гарантій, що ви будете служити оператором дрона, – немає. З високою ймовірністю вас переведуть до штурмових підрозділів. Але навіть оператори безпілотників – це пріоритетна ціль для систем виявлення та знищення противника. Ваше життя дорожче будь-якого заліку,

– наголошують в партизанському русі.

"Атеш" розповідає, що схема одна й та сама. Студентам обіцяють академічну відпустку та автоматичне складання сесії після проходження військової служби. Випадки такого тиску зафіксовані в Кримському федеральному університеті імені В.І. Вернадського, що розташований в Сімферополі та Бердянському державному педагогічному університеті, а також у низці вишів на території самої країни-агресорки.

Як Росія поповнює втрати?

Російське командування переводить фахівців Чорноморського флоту до військ безпілотних систем через втрати флоту. У Чорноморському флоті помітний кадровий відтік на тлі системних управлінських збоїв.

Також Росія планує завербувати близько 20 000 іноземців, зокрема з країн Центральної Азії та найбідніших країн Африки й Азії до 2026 року. Схеми залучення іноземців Москвою, окрім обіцянок грошей, пільг і російського громадянства, також включають тиск та примус.