Військовий оглядач Іван Тимочко зазначив 24 Каналу, що це призведе до додаткових фінансових та матеріальних втрат Росії.

Як ЗСУ порушують російську логістику до Криму

Тимочко зауважив, що останнім часом проглядається дуже цікава тенденція щодо знищення ворожої логістики. Тобто за кілька днів знищено умовних 1 500 транспортних засобів. І це є дуже болісним ударом для противника.

Це показало, що за кілька днів Росія не змогла знайти якихось ефективних засобів протидії знищенню її автотранспорту,

– сказав військовий оглядач.

За його словами, найімовірніше, росіяни зараз не мають чим компенсувати кількість втраченого транспорту. Тож вони змушені будуть тягнути його з глибини Росії, а це все додаткові втрати як фінансові, так і матеріальні.

Також це призвело до розриву ворожої логістики, до зменшення саме використання транспорту, зокрема, по материковій частині України, яка частково є окупованою. Бо росіяни насамперед залучають свою техніку для постачань російській армії, яка воює на Півдні, на Південному Сході і навіть на Сході України.

Тобто Крим замість великого логістичного хабу перетворився на такий собі залишковий центр зі здійснення певних постачань.

Це доволі серйозна, якісна зміна у загальній конструкції ворожої логістики по залученню її для, скажімо, забезпечення життєдіяльності російської окупації. Тому це доволі хороші зміни,

– наголосив Тимочко.

Він висловив сподівання, що найближчим часом росіяни не зможуть знайти якихось рішень, які могли хоча би умовно вивести в нуль спроможності їхньої логістики.

Як Україна знищує російську логістику

Українські захисники атакували безпілотниками окупантів на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Внаслідок удару вдалося знищити логістику, польові склади боєприпасів та ремонтні бази противника.

Бійці безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР своєю чергою часом продовжують блокувати сухопутний коридор "Крим – Донецьк", а також ліквідовувати техніку росіян у глибокому тилу.

Російська служба BBC підтвердили справжність щонайменше 14 відео з ударами українських дронів по російській військовій логістиці. БпЛА атакували російські військові вантажівки на трасі Таганрог – Маріуполь – Мелітополь – Джанкой. Вона є вкрай важливою для здійснення постачань для російських військових на фронті та в окупованому Криму.