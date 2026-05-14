Приводом для такого рішення стали втрати флоту. Про це повідомляє рух "Атеш".

Що відомо про проблеми Чорноморського флоту?

Агент "Атеш" з 475-го окремого центру радіоелектронної боротьби Чорноморського флоту розповів про зміни в російському війську. Армійське керівництво вважає, що перепрофілювання пілотів БпЛА дозволить ефективніше використовувати особовий склад.

Військове командування також сумнівається в компетентності командувача Чорноморського флоту Сергія Пінчука. Вони вважають, що адмірал не здатний забезпечити захист кораблів та військових баз.

Це обговорюється відкрито, вже не пошепки – всі розуміють, що він не справляється,

– передає агент.

Розглядається навіть питання про зняття його з посади. У Чорноморському флоті помітний кадровий відтік на тлі системних управлінських збоїв. За словами "Атеш", це є показником того, наскільки ВМС Росії втрачають боєздатність після поразок від України в Чорному морі.

Зверніть увагу! Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу розповів, що Україна вже гарантувала собі необхідний рівень безпеки в Чорному морі. Чорноморська флотилія Росії перебуває в невигідному становищі завдяки успішним діям Сил оборони, насамперед Військово-морських сил ЗСУ. Він зазначив, що ракетоносії почали застосовувати під час масованих ракетних атак, однак здебільшого вони зосереджені на забезпеченні власної бойової діяльності, передусім – безпеки в портах, де перебувають

Що відбувається в Чорному морі?

28 квітня у Севастополі та інших районах Криму повідомлялося про роботу систем протиповітряної оборони, вибухи та повітряну тривогу. За заявами місцевої окупаційної адміністрації, було зафіксовано вибухи у Феодосії, Сімферопольському районі та поблизу низки військових об'єктів.

29 квітня військово-морські сили ЗСУ вдарили по російському підсанкційному танкеру. На момент ураження судно дрейфувало у Чорному морі без вантажу.

30 квітня у районі Керченської протоки лунали вибухи. Там були уражені два катери окупантів, які охороняли Кримський міст.