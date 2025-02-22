Поиздевались над своими: российских "бизнесменов" жестко подставили в Мариуполе

Российских так называемых "бизнесменов" заманивали во временно оккупированный Мариуполь бесплатными помещениями и льготами. Они вкладывали средства в эти помещения, привели их в порядок. А сейчас захватчики считают их бесхозными, потому что их владельцы эвакуировались.

Поэтому теперь россиянам придется выкупать эти помещения на аукционе по увеличенной цене. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

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"Россиянин, который вложился в это помещение, торгует там, считал, что это будет его собственностью. Теперь он ее должен выкупить у так называемой "ДНР" на аукционе. Причем цену помещению перечислили не такую, какой она была в 2022 году, в состоянии руины, или даже в 2023. Перечисляют сейчас в том состоянии, в котором она есть, за счет денег этого россиянина. То есть россиянин вложился, а теперь должен выкупить за увеличенную цену", – объяснил он.

Россияне жалуются

Петр Андрющенко отметил, что еще на цену также влияет ипотека, которая работает в Мариуполе. Россияне сейчас охотно едут туда, поэтому цены на недвижимость взлетели до космического уровня.

Если по деньгам посчитать, то, например, если россиянин вложил, условно говоря, 100 рублей, то теперь для того, чтобы выкупить это помещение, должен заплатить тысячу рублей. Примерно такое соотношение цен по недвижимости. Теперь они там жалуются,

– сказал он.

Все уже официально оформлено, аукционы отбыли. Никто не рискнет отменять это, ведь тогда вмешается ФСБ. Поэтому это тупик для российских так называемых "бизнесменов".

"С нашей точки зрения это хоть маленькое, но возмездие за то, что они на самом деле наделали, и то, как они чувствовали себя. Поэтому здесь действительно история абсолютно смешная. Наши люди от этого не страдают никак. Нам остается только наблюдать за этим", – подчеркнул руководитель "Центра изучения оккупации".

По его словам, эта история – это ответ на вопрос, почему россияне так ведут себя с украинцами в оккупации. Захватчики так относятся и к своим людям.