Тому тепер росіянам доведеться викупляти ці приміщення на аукціоні за збільшеною ціною. Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

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"Росіянин, який вклався у це приміщення, торгує там, вважав, що це буде його власністю. Тепер він її має викупити у так званої "ДНР" на аукціоні. Причому ціну приміщенню перерахували не таку, якою вона була у 2022 році, в стані руїни, або навіть в 2023. Перераховують зараз у тому стані, в якому вона є, коштом грошей цього росіянина. Тобто росіянин вклався, а тепер має викупити за збільшену ціну", – пояснив він.

Росіяни бідкаються

Петро Андрющенко зазначив, що ще на ціну також впливає іпотека, яка працює у Маріуполі. Росіяни зараз охоче їдуть туди, тому ціни на нерухомість злетіли до космічного рівня.

Якщо по грошах порахувати, то, наприклад, якщо росіянин вклав, умовно кажучи, 100 рублів, то тепер для того, щоб викупити це приміщення, має заплатити тисячу рублів. Приблизно таке співвідношення цін по нерухомості. Тепер вони там скаржаться,

– сказав він.

Усе вже офіційно оформлено, аукціони відбули. Ніхто не ризикне скасовувати це, адже тоді втрутиться ФСБ. Тому це глухий кут для російських так званих "бізнесменів".

"З нашого погляду це хоч маленька, але відплата за те, що вони насправді наробили, і те, як вони почувались. Тому тут дійсно історія абсолютно смішна. Наші люди від того не страждають ніяк. Нам залишається лише спостерігати за цим", – підкреслив керівник "Центру вивчення окупації".

За його словами, ця історія – це відповідь на запитання, чому росіяни так поводять себе з українцями в окупації. Загарбники так ставляться і до своїх людей.