Путин "включил" оккупированные территории в Южный военный округ: о чем это свидетельствует

Владимир Путин подписал указы о включении оккупированных территорий Украины в состав Южного военного округа России. Аналитики ответили, о чем свидетельствует этот шаг.

Институт изучения войны информирует, что российский президент 26 февраля подписал два указа, которые официально восстанавливают Московский и Ленинградский военные округа. Эти документы подтверждают значительные усилия Кремля по военной реструктуризации.

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Россия имеет максималистские цели

Первый указ. Путин лишил Северный флот статуса "межвидовой стратегической территориальной организации". Переданы земли Северо-западного федерального округа, ранее находившиеся под командованием флота, в новообразованный Ленинградский военный округ.

Путин лишил Северный флот статуса "межвидовой стратегической территориальной организации". Переданы земли Северо-западного федерального округа, ранее находившиеся под командованием флота, в новообразованный Ленинградский военный округ. Второй указ. Формально восстановлены Ленинградский и Московский военные округа. Ленинградским взял под свое управление большинство территорий, ранее принадлежавших Северному флоту, а Московский – территории, которые ранее были под Западным военным округом.

По словам аналитиков, включение оккупированных территорий Украины в Южный военный округ демонстрирует намерение Кремля осуществили полную аннексию этих территорий.

Включение как оккупированных, так и неоккупированных частей украинской территории дополнительно свидетельствует о том, что Россия поддерживает максималистские цели в Украине и стремится полностью аннексировать все пять этих украинских территорий,

– отмечают в ISW.

Эксперты добавляют, что именно второй указ, среди прочего, включает оккупированные Украиной территории в Южный военный округ. В частности, всю Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, а также Крым, который входил в состав Южного военного округа с 2014 года.

Речь идет не только части, которые сейчас находятся под российской оккупацией, но и те земли, что остаются под контролем Украины. Это еще раз подтверждает агрессивные планы Кремля в отношении нашего государства.

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Добавим, что аналитики из Института изучения войны констатировали: Россия вернула стратегическую инициативу на поле боя. Однако в то же время в ISW объяснили, что следует сделать Украине, чтобы изменить ситуацию. Собственно, российские оккупанты в недалекой перспективе будут иметь возможность:

маневрировать концентрацией резервов;

выиграть время, заставляя Украину обороняться.

По словам экспертов, наши защитники могут лишить Россию этих возможностей только в том случае, если они будут иметь достаточно ресурсов. Силы обороны должны бросить вызов российской инициативе и проводить собственные наступательные операции в 2024 году.