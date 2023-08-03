Буквально подземные города: вокруг Мелитополя оккупанты построили по 3 – 4 линии обороны

Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты окопались в ожидании Вооруженных Сил Украины. Россияне подготовили мощные фортификационные укрепления, в том числе подземные.

Об этом 24 Каналу сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. У оккупантов было много времени, чтобы подготовиться к наступлению ВСУ: вокруг Мелитополя сегодня есть по меньшей мере три, а может и четыре линии обороны.

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"Город защищен как со стороны Бердянска, так и со стороны Каховки – враг там построил сверхмощные фортификационные постройки. В некоторых случаях это подземные города, которые враг будет использовать как свои крепости", – отметил городской голова.

Оборона оккупантов слабовата для украинцев

Впрочем, по мнению мэра оккупированного города, мощная оборонительная подготовка не спасет российских захватчиков. Во-первых, потому что военным и спецслужащим хорошо известно, что происходит в Мелитополе – там есть сопротивление, и есть наши люди, которые обо всем быстро сообщают.

"Во-вторых, мы четко понимаем: когда наши героические военные прорвут линию обороны, – у врага не хватит сил удержаться и они будут бежать", – подчеркнул Иван Федоров.

В Мелитополе есть наши люди, которые обо всем информируют: смотрите видео

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