Оккупированные территории можно вернуть как военным, так и дипломатическим путем, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский высказался об оккупированных территориях. По его словам, их можно вернуть как военным, так и дипломатическим путем.

В то же время глава государства заявил, что поддержка, которую сейчас предоставляют партнеры, недостаточна для того, чтобы полностью вытеснить россиян с оккупированных территорий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского Пирсу Моргану.

Смотрите также Зеленский назвал потери Украины в полномасштабной войне

Что заявил Зеленский об оккупированных территориях

Украинский президент говорит, что временно оккупированные территории можно вернуть с помощью комбинированного подхода.

Территории мы вернем – это может быть комбинированный подход: здесь военный на поле боя, как это делают наши военные, где-то дипломатическим путем, но все равно мы вернем нашу землю, потому что мы правы и мы не нарушили ни одного аспекта в международном праве и в моральном праве,

– объясняет Зеленский.

Он также подчеркнул, что не признает оккупированные территории российскими. В то же время отметил, что вернуть их сейчас невозможно. Зеленский объяснил это тем, что Украина не может ради этого терять миллионы людей.

В интервью глава государства также заявил, что Украина готова к окончанию горячей фазы войны, но без правовых компромиссов по оккупированным территориям. Кроме этого, Зеленский добавил, что за стол переговоров должны сесть не только Украина и Россия, но и США и страны ЕС.