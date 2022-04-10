На оккупированных территориях россияне разместили военные госпитали
10 апреля 2022 , 08:00Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты несут значительные потери в Украине. Речь идет о личном составе и технике в основном.
Захватчики с горем пополам пытаются решить эту ситуацию. Поэтому развернули военные госпитали и мастерские военной техники.
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Разворачивают это на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Но количество раненых российских солдат постоянно растет. Оккупантам не хватает медиков,
– говорят в Генштабе.
Также у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, их почти не восполняют.
Те, кто ремонтирует технику, должны работать круглосуточно без стабильной поставки запасных частей и агрегатов.
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